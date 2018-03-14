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Убыток Global Ports по МСФО в 2017 г составил $53 млн против прибыли год назад


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток Global Ports по МСФО в 2017 году составила 53 миллиона долларов против прибыли 61,3 миллиона долларов годом ранее, сообщила компания.

Выручка в 2017 году осталась практически неизменной и составила 330,5 миллиона долларов против 331,5 миллиона долларов в 2016 году (-0,3%).

"Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 10,1% и составил 201,6 миллиона долларов в основном за счет снижения выручки на TEU и негативного влияния повышения курса российского рубля на затратную базу, которая в основном номинирована в рублях", - говорится в сообщении.

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