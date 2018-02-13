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"Аэрофлот" на своем сайте открыл продажу билетов в Каир


Компании / Индустрия / Транспорт
  • # Аэрофлот

 

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT начал продажу билетов в Каир, следует из данных на сайте перевозчика.

Ранее во вторник авиакомпания сообщила, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля после более чем двухлетнего перерыва.

Уточняется, что рейс SU400 будет выполняться еженедельно по понедельникам, средам и субботам, вылет из Москвы – в 20.50, прибытие в Каир – в 00.25, а рейс SU401 - еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям, вылет из Каира в 1.25, прибытие в Москву – в 6.50.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

 

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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