"Аэрофлот" с 11 апреля возобновляет рейсы между Москвой и Каиром

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 11 апреля текущего года возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Каиром, говорится в сообщении российской компании.

Полеты будут выполняться три раза в неделю в/из терминала F аэропорта "Шереметьево". Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года.

"С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной. Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.