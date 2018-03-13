FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль авиакомпаний в мире в IV квартале выросла в 1,4 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль мировых авиакомпаний составила в четвертом квартале 2017 года 6,7 миллиарда долларов, что почти в 1,4 раза больше по сравнению с показателем годом ранее, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Наибольший рост отмечен среди авиакомпаний Северной Америки - 5,4 миллиарда долларов, или в 2,7 раза в годовом выражении, для Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки рост составил 15% для каждого региона, до 1,8 миллиарда долларов и 125 миллионов долларов. В Европе отмечен убыток - в 601 миллион долларов против прибыли в 1,1 миллиарда долларов в четвертом квартале 2016 года.

Доля EBIT от выручки для отрасли составила 8,6% за отчетный квартал, что немногим меньше значения за аналогичный период предыдущего года в 8,9%. Для Северной Америки показатель составил 10,3%, для АТР - 9,4%, для Европы - 3,8%, в Латинской Америке доля EBIT в выручке составила 10,1%. Всего IATA производила расчет по 44 авиакомпаниям, из которых 14 приходится на Северную Америку, 17 - на АТР, восемь на Европу и две на Латинскую Америку, учитывая еще три авиакомпании на другие регионы.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ