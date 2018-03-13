СМИ: Крупный автодилер Genser близок к банкротству

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Один из лидеров российского авторынка - компания Genser - начала сокращать свой бизнес вслед за "Независимостью". Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке, уже три банка планируют подавать иск о банкротстве Genser, которая в свою очередь расторгает контракты с крупными концернами.

Источники отмечают, что крупные автоконцерны торопятся закрыть свои обязательства перед Genser до начала возможного банкротства.

Уже было прекращено сотрудничество с брендами Audi и Datsun, с компанией Ford сотрудничество закончится в течение месяца. Источники издания сообщили о том, что, скорее всего, закроется один из двух дилерских центров Infinity. В ноябре прошлого года закончиась работа с Renault. В Volvo заявили, что следят за ситуацией, отмечая, что на московском рынке Genser является самым слабыи по объему продаж дилером.

"Долг дилера составляет порядка 12 млрд рублей, объясняет источник на рынке. Но его прошлогодняя реструктуризация не помогла: на ведение операционной деятельности нужны еще средства, кроме того, по данным источника, условием реструктуризации была выплата процентов по кредитам", - пишет издание.

В Genser не стали комментировать ситуацию газете.

"Ъ" пишет также, что начало текущего года Genser владел 45 дилерскими центрами в России. Контрольным пакетом акций владеет глава совета директоров - Владимир Пронин и наследник его основателя Игоря Пономарева.