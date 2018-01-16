FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Полюс" в 2017 году увеличил производство золота на 10%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам 2017 года увеличил производство золота на 10% по сравнению с 2016 годом - до 2,16 миллиона унций, следует из сообщения компании.

Выручка от продаж составила 2,684 миллиарда долларов при средней цене 1270 долларов за унцию.

В четвертом квартале 2017 года добыча золота составила 580 тысяч унций, что на 10% меньше результатов предыдущего квартала.

"Компания улучшила свой прогноз на 2018 год по производству и теперь ожидает, что общая добыча золота в 2018 году составит 2,375-2,425 миллиона унций", - говорится в сообщении. Ранее компания прогнозировала увеличение объемов производства золота в 2018 году до 2,35-2,4 миллиона унций.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ