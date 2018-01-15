РФ в январе-сентябре увеличила аффинаж золота на 6,4%

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-сентября 2017 года выросло на 6,42% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 227,89 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 188,38 тонны против 176,49 тонны в январе-сентябре 2016 года (рост на 6,74%), попутного - увеличено на 18,67% - до 13,41 тонны против 11,30 тонны, вторичного - составило 26,09 тонны против 26,36 тонны (снижение на 1,02%).

Производство серебра в России в первые девять месяцев 2017 года снизилось на 1,52% - до 788,14 тонны (в январе-сентябре годом ранее – 800,07 тонны), в том числе добычного – составило 364,68 тонны против 423,13 тонны (спад на 13,81%), попутного – 241,62 тонны против 206,73 тонны (рост на 16,88%), вторичного – 181,84 тонны против 170,45 тонны (рост на 6,68%).

Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2016 году снизилось на 0,33% - до 288,55 тонны, серебра – на 12,28%, до 1088,89 тонны.