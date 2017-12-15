"Роснефть" отозвала жалобу на аукцион "Алросы", ФАС прекратила ее рассмотрение

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) жалобу на действия "Алросы" ALRS при проведении аукциона на газовые месторождения, в связи с чем служба прекратила ее рассмотрение, сообщил РИА Новости начальник управления строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев.

"Заявитель ПАО "НК "Роснефть" направил в ФАС России заявление об отзыве жалобы на действия ПАО "АК "Алроса" при проведении открытого аукциона. Таким образом, рассмотрение жалобы прекращено ФАС в связи с ее отзывом", - сказал он.

Также он отметил, что согласно закону о защите конкуренции заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторную жалобу на те же действия организатора аукциона.

"Роснефть" в конце прошлого года обратилась в Минфин, Росимущество и ФАС с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

В ФАС ранее сообщали, что служба получила ходатайства "Новатэка" NVTK и ООО "Статус", структуры Газпромбанка на приобретение газовых активов "Алросы".