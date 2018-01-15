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"Полюс" не будет продавать 15% своих акций китайской Fosun


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ПАО "Полюс" и китайская Fosun расторгли соглашение о продаже 15% акций российской компании, говорится в сообщении золотодобытчика.

"Соглашение о продаже 12,561 миллиона обыкновенных акций (10% акций - ред.) "Полюса" компании Fosun прекращено", - говорится в сообщении. Прекращено и действие опциона на покупку дополнительных 5% акций.

Отмечается, что соглашение расторгнуто в связи с невыполнением его условий.

В мае 2017 года "Полюс" сообщал о достижении договоренности о продаже консорциуму инвесторов во главе с китайской Fosun International Ltd 10% своих акций и об опционе еще на 5%. При этом, как ранее сообщали СМИ, планировалась продажа 20-25%.

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