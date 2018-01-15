Ford планирует инвестировать в электромобили $11 млрд до 2022 г

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американский концерн Ford F Motor Co. значительно увеличит инвестиции в электромобили - до 11 миллиардов долларов к 2022 году, сообщил председатель совета директоров Ford Билл Форд на автосалоне в Детройте.

К этому сроку компания планирует выпустить 40 гибридных и полностью электрифицированных моделей автомобилей, рассказал Форд. Из них 16 будут полностью электрическими, уточнили представители концерна.

"Объем инвестиций значительно больше предыдущей объявленной цели в 4,5 миллиарда долларов к 2020 году", - также цитирует агентство Рейтер слова представителей Ford.

Согласно последним данным, в 2016 году компания потратила на исследования и разработки новых продуктов и услуг 7,3 миллиарда долларов, тогда как за предыдущие два года в эту сферу было вложено по 6,7 миллиарда долларов.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Продажи автомобилей Ford в России в 2017 году выросли на 18% в годовом выражении, до 50,36 тысячи единиц.