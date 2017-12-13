Сделка по увеличению доли "Алросы" в "Катоке" будет закрыта в I кв

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент Анголы Жоау Лоуренсу согласовал сделку по увеличению доли "Алросы" ALRS в горнорудной компании "Катока" до 41%, ее юридическое оформление будет осуществлено в течение февраля-марта, сообщила российская алмазодобывающая компания в пятницу.

В конце сентября прошлого года набсовет АК "Алроса" принял решение увеличить долю в уставном капитале ангольской "Катоки", цена приобретения 8,2% определена в размере 70 миллионов долларов.

"Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу подписал указ, разрешающий перераспределение 16,4% доли уставного капитала горнорудного общества "Катока" (Catoca) в пользу компании Wargan Holdings Limited, которая на 100% принадлежит АК "Алроса". В дальнейшем 16,4% доля в уставном капитале ГРО "Катока" будет распределена поровну между "Алроса" и национальным алмазодобывающим предприятием Endiama E.P.", - говорится в сообщении.

"Указ президента Республики Ангола вступил в силу в начале января 2018 года. Юридическое оформление сделки будет осуществлено в течение февраля-марта текущего года. После ее завершения уставный капитал ГРО "Катока" будет распределен следующим образом: АК "Алроса" (ПАО) - 41%, Endiama E.P. - 41%, LL International Holding B.V - 18%", - уточнила компания.

"Алроса" является соучредителем ГРО "Катока" с долей в 32,8%. Другими участниками выступают национальное алмазодобывающее предприятие Анголы Endiama E.P. (32,8%), международный холдинг LL International Holding B.V., принадлежащий China-SONAGOL (18%), и Oderbrecht Mining Services (16,4%).

Предприятие добывает алмазы на территории провинции Лунда Сул в Анголе. По данным "Алросы", предприятие имеет две обогатительные фабрики общей производительностью более 10 миллионов тонн руды в год. Ежегодно ГРО "Катока" добывает и реализует порядка 6,8 миллиона каратов алмазов. Ее запасы оцениваются в 60 миллионов карат.

В прошлом году представитель "Алросы" сообщал, что для покупки компания намерена использовать собственные средства.