BMW достиг рекордных продаж по итогам 2017 г

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW Group достиг рекордного уровня продаж в 2017 году в 2,463 миллиона автомобилей, что на 4,1% выше показателя предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Продажи в декабре также выросли, на 8,8% к аналогичному периоду предыдущего года - до 234 тысяч автомобилей. За год компания продала на 4,2% больше машин марки BMW год к году - 2,088 миллиона штук, в декабре продажи этой марки выросли на 9,5%, до 195,9 тысячи автомобилей.

Продажи электрифицированных автомобилей достигли целевого уровня в 100 тысяч машин - по итогам года показатель вырос на 65,6%, до 103,1 тысячи автомобилей. За декабрь компания продала 13,27 тысячи электрокаров, что на 79,5% выше, чем годом ранее. Продажи Rolls-Royce за год при этом сократились на 16,2% в годовом выражении, до 3,36 тысячи автомобилей, а в декабре - на 17,1%, до 435 машин.

Компания отмечает наибольший рост продаж в Азии - на 13,6% по итогам 2017 года, до 847,5 тысячи машин, а в декабре - на 19,3%, до 77,85 тысячи автомобилей. В Европе продажи за год выросли на 0,9%, до 1,1 миллиона машин, а в странах Северной и Южной Америки показатель, напротив, сократился на 2% - до 450 тысяч машин.

BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce Motor Cars, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Число сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2016 года, составляет 124,729 тысячи человек.