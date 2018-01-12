АЕБ: Продажи новых легковых машин и LCV в 2017 г в РФ выросли на 12%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2017 году в России выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим годом, до 1,59 миллиона единиц, сообщил журналистам глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В декабре продажи выросли на 14%, до 166 тысяч штук, добавил он.

По словам Шрайбера, АЕБ в 2018 году впервые решил не давать годовой прогноз по продажам новых легковых машин и LCV в РФ из-за отсутствия определённости в планах правительства РФ по увеличению утилизационного сбора на автомобили.