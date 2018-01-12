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Volkswagen в России в 2017 году увеличила продажи на 21%


Компании / Индустрия / Машиностроение / Потребительский рынок
  • #Логотип Volkswagen
    © flickr.com, Gerry Lauzon

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Автомобильный концерн Volkswagen в России за прошлый 2017 год нарастил продажи на 20,5% - до 89 469 машин, сообщает компания.

Самым лучшим с чтоки зрения продаж автомобилей месяцем для бренда стал декабрь: дилеры марки реализовали 10 366 машин, что выше показателя 2016 года на 36.6%.

Самой популярной моделью бренда в России по-прежнему остается седан Polo: за прошлый год было продано 48 595 единиц этой модели, рост составил 2%.

На второй строчке по популярности марки в РФ - Tiguan - рост продаж в 2,6 раза - до 27 666 штук.

На третьем месте - Volkswagen Touareg - за 12 месяцев было продано 5 335 экземпляров внедорожника.

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