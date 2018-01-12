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Mitsubishi отзывает более 16,5 тыс авто в РФ из-за подушек безопасности


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Официальный дистрибьютор и импортер автомобилей Mitsubishi в России "MMC Рус" отзывает более 16,5 тысячи автомобилей Mitsubishi Pajero и i-MiEV из-за проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 16,515 тысячи автомобилей Mitsubishi (i-MiEV, Pajero), реализованных с апреля 2013 года по февраль 2016 года.

"Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет проведена замена патрона подушки безопасности переднего пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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