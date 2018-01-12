Грузооборот морских портов РФ в 2017 году вырос на 9%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам 2017 года увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 786,97 миллиона тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

При этом объем перевалки сухих грузов составил 372,94 миллиона тонн (+11,1%), наливных грузов - 414,03 миллиона тонн (+8,3%).

Значительную динамику показали порты Арктического бассейна - их грузооборот в 2017 году составил 74,2 миллиона тонн (+49,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 29,12 миллиона тонн (+9,5%), наливных грузов - 45,08 миллиона тонн (рост в 1,9 раза).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 247,49 миллиона тонн (+4,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 105,06 миллиона тонн (+17,1%), наливных грузов - 142,43 миллиона тонн (-3%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 269,54 миллиона тонн (+10,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 118,43 миллиона тонн (+12,4%), наливных грузов - 151,11 миллиона тонн (+8,9%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 3,98 миллиона тонн (-34,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 2,88 миллиона тонн (-9,8%), наливных грузов - 1,1 миллиона тонн (снижение в 1,6 раза). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 191,76 миллиона тонн (+3,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 117,46 миллиона тонн (+5,8%), наливных грузов - 74,3 миллиона тонн (-0,3%).