Соколов: Международные авиаперевозки в РФ в 2017 г выросли на треть

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам 2017 года увеличили перевозки на международных линиях почти на 35%, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

В 2016 году авиакомпании РФ перевезли 88,6 миллиона человек. Международные перевозки сократились по сравнению с 2015 годом на 19% - до 32,2 миллиона человек. На внутренних линиях было перевезено 56 миллионов пассажиров.

"Международные перевозки выросли (в 2017 году - ред.) почти на 35%... практически полностью восстановились. На 10% с лишним выросли внутренние перевозки", - сказал Соколов журналистам.

Он напомнил, что всего по итогам прошедшего года авиакомпании РФ перевезли 105 миллионов человек, впервые преодолев 100-миллионный рубеж.