FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Соколов: Международные авиаперевозки в РФ в 2017 г выросли на треть


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам 2017 года увеличили перевозки на международных линиях почти на 35%, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

В 2016 году авиакомпании РФ перевезли 88,6 миллиона человек. Международные перевозки сократились по сравнению с 2015 годом на 19% - до 32,2 миллиона человек. На внутренних линиях было перевезено 56 миллионов пассажиров.

"Международные перевозки выросли (в 2017 году - ред.) почти на 35%... практически полностью восстановились. На 10% с лишним выросли внутренние перевозки", - сказал Соколов журналистам.

Он напомнил, что всего по итогам прошедшего года авиакомпании РФ перевезли 105 миллионов человек, впервые преодолев 100-миллионный рубеж.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ