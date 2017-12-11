"Алроса" в 2017 году реализовала алмазы и бриллианты на $4,3 млрд

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" ALRS в 2017 году в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 4,267 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"По предварительным данным, в 2017 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в стоимостном выражении составили 4,267 миллиарда долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 4,17 миллиарда долларов, бриллиантов – 96,9 миллиона долларов", - отмечается в пресс-релизе.

В декабре "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 237,8 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 228,3 миллиона долларов, бриллиантов – 9,5 миллиона долларов.

"Спрос на алмазное сырье в 2017 году был достаточно стабильным, активность рынка соответствовала сезонности и нашим ожиданиям. Средняя цена на реализуемые "Алроса" алмазы была несколько ниже, чем годом ранее, что связано с изменением ассортимента продаж из-за роста спроса на мелкоразмерное сырье со стороны гранильного сектора Индии в первой половине 2017 года. Мы ожидаем, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании Юрия Окоемова.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. Продажи алмазов в 2016 году составили 40 миллионов карат (рост на 33%), добыча — 37,4 миллиона карат (спад на 2%).