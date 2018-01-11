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Эксперты составили список самых безопасноых автомобилей 2017 года


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Эксперты Европейской организации по проведению независимых автомобильных краш-тестов (Euro NCAP) определили самые безопасные автомобили в прошлом 2017 году.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт организации, победители были определены автомобильными экспертами выбраны в шести разных категориях. Это связано с тем, что оценивать автомобили разных классов с точки зрения безопасности не представляется возможным.

При выборе учитывались такие характеристики авто, как степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасность пешеходов и система "активной безопасности", которая включает в себя совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств машины.

Всего за прошлый год в Euro NCAP были проведены краш-тесты 70 новых либо рестайлинговых моделей авто.

Итак, в представительском классе самым безопасным автомобилем признан Volkswagen Arteon: его степень защищенности взрослых пассажиров оценены экспертами в 96%, детей — в 85%, пешеходов — 85%, "активную безопасность" — 82%.

Среди компактных кроссоверов лучшим по безопасности оказался Volvo XC60: здесь степень защищенности взрослых пассажиров составляет 98%, детей — 87%, пешеходов — 76%. Система "активной безопасности" получила 95%.

В категории "мини кроссовер" самым безопасным был признан Volkswagen T-Roc с показателями по защищенности взрослых пассажиров 96%, детей — 87%, пешеходов — 79%, "активная безопасность" — 71%.

В В-классе лидером стал Volkswagen Polo: степень безопасности взрослых - 96%, детей - 85%, пешеходов 76%. А вот система "активной безопасности" набрала только 59%.

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