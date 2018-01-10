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ФАС обнаружила картельные сговоры при закупках ж/д материалов для Минобороны


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило картельные сговоры в ходе торгов Минобороны РФ на поставку материалов для железнодорожных путей, говорится в сообщении на сайте службы.

Начальная цена по всем контрактам составила более 534 миллионов рублей.

"Антиконкурентные соглашения были реализованы между ООО "Партнерство" и ООО "ДорРем", а также между ООО "Правда" и ООО "ДорРем". Это привело к поддержанию цен на торгах, в результате чего снижение начальной цены контрактов было минимальным и составило всего 0,5%. Таким образом, закупка материалов для железнодорожных путей для нужд Минобороны РФ осуществлялась по завышенным ценам, что препятствует эффективному расходованию бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Регулятор также установил, что при подаче заявок компании использовали единую информационную инфраструктуру и обменивались информацией в интересах друг друга.

В отношении участников картельных сговоров будут возбуждены административные дела. Административная ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предполагает штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов.

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