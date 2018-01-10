Китай купит 184 самолета Airbus общей стоимостью свыше $18 млрд

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Оформление контракта между Китаем и французской авиастроительной компанией Airbus на поставку стране свыше 180 самолетов будет завершено в скором времени, приводит агентство Рейтер слова президента Франции Эммануэля Макрона, находящегося с визитом в Китае.

В частности, планируется, что Китай купит 184 самолета Airbus A320. Каталожная стоимость одного авиалайнера составляет 99 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма сделки может достичь 18,2 миллиарда долларов.

"В том что касается заказа на 184 самолета A320, то сделка по нему будет оформлена в ближайшее время", - сказал Макрон и добавил, что у Франции есть также амбиции относительно продажи Китаю самолетов A350 и A380 "в ближайшие недели или месяцы".

Ранее в среду представители из Франции уточняли, что поставка авиалайнеров Airbus A320 может состояться в 2019 и 2020 годах.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения - Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.