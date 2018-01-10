СМИ: "Вертолеты России" столкнулись с проблемами при сертификации вертолетов на экспорт

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский попросил министра транспорта РФ Максима Соколова провести совещание с Минпромторгом и Росавиацией, чтобы определить меры для упрощения сертификации авиатехники "в приоритетных для экспорта регионах", поскольку холдинг при взаимодействии с зарубежными авиавластями сталкивается с проблемами при сертификации вертолетов, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Правительство РФ конце 2015 года передало сертификацию авиатехники, ее разработчиков и изготовителей, а также заключение соглашений с зарубежными авиавластями от Авиационного регистра МАК Минтрансу и Росавиации. Без таких документов, прежде всего признаваемых США и ЕС, экспорт затруднен. Но Росавиация долго создавала структуру, которая получила часть функции МАК,— ФАУ "Авиарегистр РФ". По планам Росавиации, ФАУ должно вести сертификацию самолетов, двигателей, винтов и бортового оборудования. Но соглашения с зарубежными авиавластями и экспортные сертификаты подписывает само агентство.

Источник газеты, знакомый с письмом Андрея Богинского, говорит, что без отношений с зарубежными авиарегуляторами увеличиваются сроки и стоимость сертификации, снижается конкурентоспособность российской гражданской авиатехники на внешних рынках. Сейчас большая часть поставок "Вертолетов России" идет в РФ.

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, что на фоне спада спроса на военные вертолеты гражданский сегмент приобретает для "Вертолетов России" стратегическую значимость. В Минтрансе газете подтвердили получение письма, отметив, что совещание "уже состоялось при участии заинтересованных структур", и было отмечено "отсутствие неисполненных заявок" "Вертолетов России" на работы по признанию сертификатов за рубежом.

В Росавиации заявили, что с холдингом есть "полное понимание последовательности действий" для создания условий для поставок техники за рубеж, с холдингом "нет неурегулированных вопросов" по сертификации и нормированию летной годности техники.

Но, по данным источников газеты, разногласия до сих пор не сняты и будут обсуждаться на совещании в январе. В Минпромторге говорят, что министерство согласовало проекты соглашений Росавиации с КНР, Кубой, Турцией, европейской EASA, но не получило в министерстве информации об их заключении. Также Минпромторг до сих пор не видел даже проектов соглашений с Канадой, Мексикой, Бразилией, Ираном, указанных в письме Андрея Богинского. Их отсутствие, признают в министерстве, делает "практически невозможным" экспорт техники гражданским потребителям.