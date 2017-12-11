Предприятия "Камаза" за 2017 год увеличили производство на 12%

МОСКВА, 9 янв ПРАЙМ. Предприятия группы "Камаз" KMAZ за 2017 год увеличили производство на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 39,5 тысячи машкомплектов, следует из сообщения компании.

"Предприятиями группы в целом за 2017 год было произведено более 39,5 тысячи машкомплектов, что на 12% больше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.

"Камаз" планировал в 2017 году выпустить 36,5 тысячи грузовиков, но позднее сообщал, что по факту будет произведено порядка 39 тысяч, из них чуть более 6 тысяч - на экспорт.

Прогноз "Камаза" по продажам на 2017 год составлял 38-39 тысяч грузовиков.

Бизнес-план "Камаза" на 2018 год предусматривает продажи в объеме 43,1 тысячи автомобилей, из них 37 тысяч - на российском рынке, 6,1 тысячи - в зарубежных странах.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).