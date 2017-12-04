Сталь укрепляет прочность и приобретает блеск

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Прошедший год для отечественных сталеваров не только ознаменовался переходом от спада к росту, но и подарил участникам рынка уверенность в том, что основные позитивные факторы сохранятся и в будущем году. Оптимизм связан как с продолжающимся восстановлением российской экономики, так и с улучшением мировой конъюнктуры на фоне решения Китая о сокращении сталелитейных мощностей.

"Как всегда, определяющими будут макроэкономические факторы, от которых напрямую зависит состояние металлоемких отраслей и загрузка наших основных потребителей: машиностроения, автомобилестроения, трубной и строительной индустрий. Судя по динамике, которую мы сейчас наблюдаем, в 2018 году рост в этих отраслях продолжится, и мы надеемся сохранить высокий уровень загрузки мощностей ММК (Магнитогорский металлургический комбинат MAGN)", - заявил агентству "Прайм" гендиректор ММК Павел Шиляев.

"Северсталь" CHMF прогнозирует рост спроса на рынке в РФ в 2018 году примерно на 3-4%, по оценке экономиста НЛМК Сергея Тахиева, восстановление продолжится чуть меньшими темпами - в районе 2%. С коллегами солидарен исполнительный директор Ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин: по его предварительной оценке рост потребления по итогам 2018 года может составить 3%. "Если наш прогноз по итогам 2017 года не изменится, то потребление с 40,5 миллиона тонн в 2017 году увеличится до 41,7 миллиона тонн в 2018 году", - сказал Сентюрин.

На глобальном рынке эксперты отмечают стабилизацию спроса и рост цен на металлопродукцию после того, как в Китае в 2016-2017 годах было законсервировано 213 миллионов тонн сталеплавильных мощностей. В результате рост мирового потребления стали в 2017 году, по предварительным данным World steel association (WSA, worldsteel), вырос на 3-4% против роста на 1,3% годом ранее. "Мы ожидаем, что эта позитивная тенденция продолжится и в 2018 году. Согласно прогнозам worldsteel, он должен составить около 2%", - поделился представитель "Северстали".

СТАРЫЕ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Одним из определяющих факторов для глобальной ситуации в отрасли в 2018 году, по словам Тахиева, по-прежнему будет политика Китая по снижению предложения стали и росту спроса. "Сокращение производства сырья в Китае под давлением экологических инициатив правительства и роста регулятивной нагрузки будет определять волатильность мировых цен на сырье: коксующийся уголь и руду", - полагает экономист НЛМК.

Проблема избыточных мощностей в мировой металлургии, загруженных, по данным WSA, на 70% с небольшим, также сохраняется. Это, как отмечают эксперты, ведет к усилению протекционистских мер на развитых региональных рынках, предпринимаемых соответствующими государствами.

При этом в "Русской стали" указывают и на растущее давление со стороны импортеров, в том числе со стороны международных транснациональных компаний с активами недалеко от наших границ. "(Ожидается - ред.) возобновление роста давления со стороны импортеров в силу слабой защищенности рынка ЕАЭС. Цены на экспортных рынках во втором полугодии 2017 года выросли и факторы, которые влияли на снижение цен в 2014-2016 годах ушли, а именно, экспорт металла из Китая снизился почти в 2 раза, и избыток предложений на рынке сократился", - считает Сентюрин.

Среди основных проблем отечественной металлургии в будущем году он также называет все ещё неуверенный рост инвестиций в основной капитал, отсутствие масштабных программ в инфраструктуре и ожидаемое замедление спроса в строительном сегменте.

"Считаем, что на строительном рынке снижение цен на квадратные метры и высокий уровень инвестиционных квартир, которые население приобрело в 2014 году на фоне девальвации рубля, будут ограничивать рост со стороны этого рынка, на который приходится около 60% спроса на сталь", - полагает исполнительный директор "Русской стали".

Неудивительно, что, несмотря на обнадеживающие факты уходящего года и прогнозы года следующего, возвращения к докризисному уровню потребления в отрасли пока не ожидают. Так, по данным "Русской стали", потребление стали в 2017 году, несмотря на рост к предыдущему году, все же на 12% ниже уровня 2013 года. "Согласно долгосрочному прогнозу "Северстали", на восстановление спроса выше предыдущих рекордных показателей (44 миллиона тонн в 2013 году) уйдет около 3-5 лет", - заявил представитель компании.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ

В наступающем году российские металлургические компании намерены извлечь максимум выгоды из своей сравнительно высокой рентабельности (в силу вертикальной интегрированности от добычи сырья до высокого передела), но, естественно, каждый игрок ищет и свою точку эффективного приложения усилий исходя из конъюнктуры рынка и собственных возможностей.

Например, Evraz намерен в 2018 году запустить новый шаропрокатный стан на Нижнетагильском металлургическом комбинате, а также продолжить работу над развитием линейки и совершенствованием качества продукции. "Среди новых идей программы продвижения балки - создание одного главного склада, откуда балка будет поставляться в близлежащие районы по запросу трейдеров", - поделились планами в пресс-службе компании.

Гендиректор "Магнитки" особо отметил запуск минувшим летом нового агрегата непрерывного горячего цинкования производительностью 360 тысяч тонн.

"Это позволило нам укрепить позиции на внутреннем рынке и увеличить поставки на экспорт. Нельзя не отметить покупку Лысьвенской металлургической компании (единственный в РФ производитель металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием мощностью 360 тысяч тонн в год - ред). Приобретение этого актива укрепит наши позиции на рынке за счет расширения продуктовой линейки и роста выпуска продукции глубокой переработки", - полагает Шиляев.

Угольно-металлургический "Мечел" MTLR намерен в 2018 году еще больше увеличить добычу угля благодаря программе технического перевооружения горной техники и обновления оборудования. Как отметил гендиректор компании Олег Коржов, по итогам 2017 года на угольные предприятия компании поставлено свыше 30 карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров и другой техники.

"Кроме того, для наращивания объема вскрышных работ в Якутии и на Кузбассе компания привлекла к сотрудничеству подрядные организации, обладающие собственным парком горной техники. Уже сегодня мы видим результаты предпринимаемых действий, но более заметное восстановление объемов добычи будет в новом, 2018 году", - сказал глава "Мечела".

Новый проект "Инновации "Северстали", по словам ее представителя, должен "мобилизовать все ресурсы, чтобы создать экосистему для поиска и реализации инновационных идей в рамках компании.

"Уже есть реально работающие инициативы, которые приносят компании деньги. При этом мы не забываем, что наше главное преимущество - это низкозатратные активы. В сумме эти усилия и инновационная трансформация, о которой я говорил выше, должны уже в 2018 году добавить к нашему показателю EBITDA около 350 миллионов долларов дополнительно, по нашим расчетам", - поделился секретом грядущего успеха представитель "Северстали".

В свою очередь в НЛМК, имеющем активы в Европе и США, не могли не отметить свое преимущественное положение на данных локальных рынках на фоне принимаемых там протекционистских решений.

"В целом 2018 год должен быть хорошим для компаний с низкой себестоимостью производства и для которых "домашними" являются те рынки, где есть рост спроса, в первую очередь качественного спроса. Рост потребления продукции глубокой переработки, потребности в новых стальных решениях, где основная ценность создается в конце производственной цепочки. В нашем случае две трети продукции реализуется в России, США и странах Европы, где наши продажи растут темпами, почти в два раза опережающими рост рынка, где по ряду направлений мы являемся лидерами рынка", - отметил экономист НЛМК.