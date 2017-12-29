Airbus закрыла сделку с Indigo Partners, получив крупнейший заказ в своей истории

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus завершил сделку с американской инвестиционной компанией Indigo Partners на поставку 430 самолетов, общая стоимость заказа при этом составила рекордные для Airbus 49,5 миллиарда долларов, следует из релиза авиаконцерна.

Специализирующаяся на транспортном секторе американская инвестиционная компания Indigo Partners заказала у Airbus 430 самолетов семейства A320neo для своих лоукостеров: американской Frontier Airlines, чилийской JetSMART, мексиканской Volaris и венгерской Wizz Air. Договоренность включает поставку 273 самолетов A320neo и 157 авиалайнеров A321neo.

"Билл Франке (старший партнер Indigo Partners, - ред.) и команды из Wizz, Volaris, JetSMART и Frontier - отличные партнеры, и глобальная команда Airbus очень гордится тем, что продолжает удовлетворять растущие потребности в самолетах, которые гарантируют соответствие определенным стандартам и обеспечивают надежность и комфорт", - приводятся в релизе слова главного операционного директора по работе с клиентами Airbus Commercial Aircraft Джона Лихи (John Leahy).

Компании договорились о сделке в ноябре. Тогда Лихи также сообщил, что поставки самолетов начнутся в 2022 году.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения - Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.

Indigo Partners LLC - американский частный инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в воздушный транспорт. Штаб-квартира расположена в Финиксе, штат Аризона.