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Медведев утвердил индексацию грузовых тарифов РЖД по принципу "инфляция минус" до 2025 г


Компании / Индустрия / Экономика / Транспорт

ГОРКИ, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил решение об индексации грузовых тарифов РЖД на период до 2025 года по принципу "инфляция минус".

"Я подписал важный для компании документ, касающийся грузового тарифа на период до 2025 года. Это позволит планировать деятельность вдолгую", - сообщил глава правительства на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

"Принцип формирования "инфляция минус" очень хороший, устраивает и потребителя, и "Российские железные дороги. Это очень важное решение, рынок его очень долго ждал. Появляется стабильность, возможность планировать экономику отдельным предприятиям на долгие годы вперед", - отметил в свою очередь глава РЖД.

Он добавил, что согласно принятому правительством решению в 2018 году не вырастут тарифы на перевозки в дальнем следовании. "И в 54-х субъектах РФ принято решение, что пригородные перевозки останутся в рамках той же стоимости. В 18-ти регионах решение в ближайшее время будет принято. Это очень важное для нас, историческое решение", - сказал Белозеров.

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