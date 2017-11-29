Около 85% кредиторов "Мечела" по долгу на $1 млрд поддерживают реструктуризацию

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Около 85% держателей долга "Мечела" MTLR по синдицированному кредиту на 1 миллиард долларов поддерживают условия реструктуризации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В ноябре представители "Мечела" сообщали, что более половины участников синдиката одобряют условия реструктуризации задолженности. Компания продолжала переговоры и пыталась набрать необходимое их количество для реализации предлагаемой схемы.

Для успешного завершения сделки компании было нужно получить согласие не менее 75% кредиторов. Отмечалось также, что структура членов синдиката существенно изменилась, так как часть банков продала свои доли участия в кредите.

В пресс-службе "Мечела" отказались от комментариев по этому вопросу.

Общая сумма еще не рефинансированной задолженности компании оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Она представлена в виде предэкспортных кредитов под страховое покрытие экспортно-кредитного агентства (порядка 500 миллионов долларов), а также долга перед синдикатом иностранных банков (PXF кредит в размере около 1 миллиарда долларов).

В настоящее время 78% задолженности группы "Мечел" реструктурировано (по итогам второго квартала - 75%). В рублях представлено 67% от общего объема долга, основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 71% задолженности.