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Volkswagen подала апелляцию на решение о назначении специального аудитора


Компании / Индустрия / Транспорт
  • #Логотип Volkswagen
    © flickr.com, Gerry Lauzon

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Volkswagen AG подала ходатайство в Конституционный суд Германии с просьбой отменить назначение специального аудитора, который должен расследовать действия руководства во время скандала с выбросами, сообщает Dow Jones со ссылкой на немецкую газету Sueddeutsche Zeitung и телерадиокомпании NDR и WDR.

Согласно газете, в ноябре нижестоящий суд – Высший земельный суд Целле – удовлетворил ходатайство трех акционеров Volkswagen о назначении специального аудитора.

Как указала газета, Volkswagen попросила, чтобы специальный аудитор не приступал к работе до решения Конституционного суда, то есть суда высшей инстанции.

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