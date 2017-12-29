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Первый автомобильный завод Great Wall в РФ начнет работу в 2018 году‍


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Завод китайского производителя автомобилей Great Wall, как ожидается, начнет работу на территории РФ уже в следующем 2018 году. 

Новое предприятие находится в технопарке "Узловая" в Тульской области и рассчитано на полноценное производство автомобилей.

Как сообщил производитель машин, первые пуско-наладочные работы должны состояться в сентябре, а основной запуск производства - до конца 2018 года.

В "Узловой" построят не только завод Great Wall: будет создано производство автокомпонентов, хотя ведущим в парке должен стать Great Wall.

В настоящее время объем инвестиций в строительство завода составляет $500 млн, ожидается, что мощности завода будут выпускать в год 150 тысяч машин.

Новое производство создаст около 2,5 тысячи рабочих мест.

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