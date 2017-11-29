Гендиректором НМТП назначен врио гендиректора Сергей Киреев

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Гендиректором Новороссийского морского торгового порта (НМТП) стал временно исполнявший эти обязанности Сергей Киреев, следует из материалов компании.

"Избрать генеральным директором публичного акционерного общества "Новороссийский морской торговый порт" NMTP Киреева Сергея Георгиевича с 26 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

В ноябре в группе "Сумма", которая является акционером порта, сообщили РИА Новости, что временно исполняющим обязанности гендиректора НМТП назначен гендиректор компании "Транснефть - Сервис" Сергей Киреев.

Как сообщала группа в своем пресс-релизе, совет директоров НМТП 15 ноября принял решение приостановить полномочия Султана Батова и с 16 ноября назначить временным генеральным директором Киреева до принятия акционерами решения об избрании нового гендиректора.

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России - порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.