Пять крупнейших авиакомпаний РФ за 11 мес увеличили перевозки пассажиров на 16%

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пять крупнейших авиакомпаний РФ в январе-ноябре увеличили перевозки пассажиров на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 64,16 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

В частности, "Аэрофлот" AFLT обслужил 30,3 миллиона человек, увеличив перевозки на 13,8% в годовом выражении. Авиакомпания "Россия" увеличила перевозки на 41% - до 10,5 миллиона пассажиров, "Сибирь" обслужила 9,2 миллиона человек, увеличив перевозки на 3,7%.

"Уральские авиалинии" нарастили перевозки на 24%, до 7,4 миллиона пассажиров, "ЮТэйр" - на 9,1%, до 6,7 миллиона пассажиров.

Пятнадцать крупнейших авиакомпаний, осуществляющих 90,8% всех воздушных перевозок пассажиров в РФ, также нарастили объемы производственной деятельности. Пятнадцать авиакомпаний показали рост на 20,3%, перевезя 88,45 миллиона человек.