FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Пять крупнейших авиакомпаний РФ за 11 мес увеличили перевозки пассажиров на 16%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Пять крупнейших авиакомпаний РФ в январе-ноябре увеличили перевозки пассажиров на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 64,16 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

В частности, "Аэрофлот" AFLT обслужил 30,3 миллиона человек, увеличив перевозки на 13,8% в годовом выражении. Авиакомпания "Россия" увеличила перевозки на 41% - до 10,5 миллиона пассажиров, "Сибирь" обслужила 9,2 миллиона человек, увеличив перевозки на 3,7%.

"Уральские авиалинии" нарастили перевозки на 24%, до 7,4 миллиона пассажиров, "ЮТэйр" - на 9,1%, до 6,7 миллиона пассажиров.

Пятнадцать крупнейших авиакомпаний, осуществляющих 90,8% всех воздушных перевозок пассажиров в РФ, также нарастили объемы производственной деятельности. Пятнадцать авиакомпаний показали рост на 20,3%, перевезя 88,45 миллиона человек.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ