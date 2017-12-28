Российский завод Hyundai нарастил производство авто на 13% в 2017 году‍

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский завод корейского Hyundai - "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - нарастил производство машин Hyundai на 13% за 2017 год по отношению к 2016 году, сообщает компания в четверг.

Завод Hyundai, который расположен в Санкт-Петербурге, выпустил в текущем году около 233,5 тысячи автомобилей. Из них 68 тысяч экземпляров приходится на популярную у россиян модель Hyundai Solaris. Еще 63,5 тысячи машин - Hyundai Creta.

Экспорт машин с этого предприятия составил за год свыше 5,9 тысячи машин.

В планах предприятия на следующий 2018 год - выпустить с конвейера 235 тысяч авто, что должно стать рекордом для завода Hyundai Motor на территории РФ.