Volkswagen отзывает более 26 тыс авто в РФ из-за проблем со сваркой детали

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Volkswagen отзывает более 26 тысяч автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid из-за плохо сваренной буксирной проушины, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 16 тысяч автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 10 тысяч автомобилей Skoda Rapid, реализованных в 2017 году.

"Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - говорится в сообщении.

Владельцам транспортных средств Volkswagen и Skoda необходимые детали будут заменены.