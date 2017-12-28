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Geely покупает 8,2% акций AB Volvo за $3,3 млрд‍


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей Zhejiang Geely Holding Group купил 8,2% акций концерна AB Volvo у международной инвестиционной компании Cevian Capital. 

Как сообщил Cevian Capital, сумма сделки - $3,3 млрд.

"За то время, что Cevian Capital владела AB Volvo, компания стала более конкурентоспособной, возросла ее рыночная стоимость", — цитирует издание РБК одного из владельцев Cevian Capital Кристера Гарделла.

В сообщении отмечается также, что новые совладельцы AB Volvo планируют развивать автомобильный бренд, который специализируется на производстве грузовиков и автобусов.

Напомним, что Volvo Car Group, который выпускает легковые автомобили, был куплен Geely в 2010 году.

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