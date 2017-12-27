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СК завел дело из-за невыплаты зарплаты работникам "ВИМ-Авиа" в размере около 500 млн руб


Туризм / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании "ВИМ-Авиа" в размере около 500 миллионов рублей.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", - говорится в сообщении ведомства. 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на международном инвестиционном форуме "Сочи 2016"Топилин: Задолженность "ВИМ-Авиа" перед сотрудниками составляет 439 млн руб

Следствием установлено, что руководство ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев. Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате составила свыше 490 миллионов рублей.

В настоящее время следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Финансовые проблемы "ВИМ-Авиа"

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