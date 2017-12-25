Экс-глава Росавиации Юрчик назначен замминистра транспорта РФ, курирующим авиаотрасль

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ назначило заместителем министра транспорта РФ, курирующим авиаотрасль, бывшего главу Росавиации Александра Юрчика, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в Минтрансе РФ.

По словам источника, распоряжение кабмина датировано 23 декабря текущего года.

В Минтрансе РФ РИА Новости подтвердили назначение Юрчика.

До этого авиаотрасль в Минтрансе в ранге замминистра в течение восьми лет курировал Валерий Окулов. В ноябре он покинул Минтранс и перешел в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Юрчик до настоящего времени занимал должность замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета. Ранее, в 2005-2007 годах, возглавлял Росавиацию.