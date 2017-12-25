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"Яндекс.Такси" допускает рост стоимости поездок перед Новым годом из-за высокого спроса


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Яндекс YNDX.Такси" допускает временное повышение стоимости поездок из-за традиционно высокого спроса в преддверии Нового года, сервис в таких случаях автоматически включает повышающий коэффициент для привлечения большего количества водителей на линию; компания не планирует менять тарифы в новогодний праздничный период, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. 

ТаксиФАС подозревает агрегаторы такси в картельном сговоре перед Новым годом

В преддверии Нового года граждане жалуются в соцсетях на то, что цены на такси в РФ значительно завышаются такси-агрегаторами – в два-три раза. Ранее в понедельник в ФАС сообщили РИА Новости, что служба начала расследование на предмет возможных картельных соглашений между агрегаторами и планирует направить запросы в компании о методах формирования цены на перевозки и причинах ее роста.

В "Яндекс.Такси" пояснили, что у большинства современных онлайн-сервисов цена поездки рассчитывается автоматически в реальном времени и для конкретного маршрута, который указывает пользователь в приложении.

"В предновогодний период спрос на такси особенно высок. Кроме того, дороги становятся более загруженными, а это влияет на время поездок. Водители стараются больше времени провести с семьями и выходят на линию менее активно. Поэтому мы предполагаем временное увеличение цен на поездки на отдельных направлениях", - сказал представитель компании.

"У нас и у наших партнеров нет планов менять тарифы в связи с новогодними праздниками, но цена поездки зависит не только от них. Главное, что влияет на стоимость – это спрос: если заказов такси существенно больше, чем физически могут выполнить работающие на линии машины, то система может автоматически включать повышающий коэффициент. В такие моменты мы вместе с партнерами-таксопарками стараемся вывести на линию как можно больше водителей", - добавил собеседник агентства.

 

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