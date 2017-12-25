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Nissan отзывает почти 128 тыс авто в РФ из-за проблем с подушкой безопасности


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Nissan отзывает почти 128 тысяч автомобилей Note и Tiida в РФ в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 127,738 тысячи автомобилей, произведенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

"Причиной отзыва автомобилей Nissan (Note (E11), Tiida (C11) является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Исследования компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 20014 годы. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя.

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