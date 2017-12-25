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Экспорт легковых авто из России вырос на 35% за 11 месяцев


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В период с января по ноябрь текущего года российские производители легковых автомобилей смогли нарастить экспорт до 37 тысяч штук, пишет Аналитическое агентство "Автостат". Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого 2016 года.

40% от всего экспорта российского автопрома приходится на бренд Skoda: производитель смог за прошедшие 11 месяцев 2017 года продать за границу 15,7 тысячи авто. В основном производитель экспортирует кроссоверы Yeti.

Второе место - у крупнейшего российского производителя "АвтоВАЗ": за рубеж было реализовано 9,4 тысячи легковых машин, что составляет около 25% от общего объема экспорта авто.

На третьем месте - французский производитель Renault. 3,4 тысячи машин этого бренда российской сборки ушли за границу.

В топ-5 также попали Volkswagen и Hyundaiю. Далее идут Land Rover и российский УАЗ. Этим производителям удалось поставить за рубеж свыше 1 тысячи машин.

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