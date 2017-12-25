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Fiat Chrysler отзывает 1,8 млн пикапов


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

ДЕТРОЙТ, 25 дек - ПРАЙМ. Fiat Chrysler Automobiles NV сообщила, что отзывает примерно 1,8 млн пикапов. Компания планирует устранить проблемы с коробкой передач, которые могут привести к тому, что автомобиль самопроизвольно перейдет из режима парковки и начнет двигаться. Это очередной отзыв автомобилей для Fiat Chrysler, сообщает Dow Jones.

По информации компании, отзыв затронет некоторые пикапы Ram 1500, выпущенные в 2009-2017 годах, а также большегрузные пикапы Ram и пикапы без кузова, включая 1,48 млн машин, проданных в США.

Эти автомобили, как пояснила Fiat, "в условия высокой температуры, которая сохраняется длительное время", могут начать двигаться, даже когда находятся в режиме парковки, ключ не вставлен в замок зажигания и никто не давит на педали.

Согласно Fiat, с данным дефектом могут быть связаны семь травм и "небольшое число аварий". Дефект касается компонента блокировки переключения передач, о чем автопроизводитель сообщил после анализа данных об эксплуатации.

Компания сказала, что устранит указанные дефекты, и порекомендовала водителям регулярно использовать ручной тормоз, пока неполадка не ликвидирована.

Это уже пятый крупный отзыв Fiat Chrysler за последние четыре месяца. Все отзывы не связаны друг с другом и затрагивают разные модели автомобилей.

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