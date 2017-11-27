СМИ: Французская CMA CGM хочет участвовать в приватизации "Трансконтейнера"

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Французская компания CMA CGM хочет участвовать в приватизации "Трансконтейнера" TRCN, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Планируется продажа 50% плюс две акции "Трансконтейнера" которые РЖД планируют вернуть себе из "Объединенной транспортно-логистической компании" РФ, Белоруссии и Казахстана. При этом 24,5% "Трансконтейнера" в декабре у НПФ "Благосостояние" купила компания "Енисей Капитал", которая аффилирована с основными акционерами Evraz - Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. Еще 25,07% "Трансконтейнера" в настоящее время принадлежат компании Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова).

По данным издания, недавно вступивший в должность гендиректор CMA CGM Родольф Сааде в середине декабря написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о желании компании приобрести долю в "Трансконтейнере" в партнерстве с ООО "Логопер". Сааде подчеркнул, что участие в сделке CMA CGM будет "яркой демонстрацией намерения РФ в сфере привлечения иностранных инвестиций", а также выразил желание встретиться с президентом, пишет газета. Связаться со CMA CGM изданию не удалось, в "Логопере" интерес к "Трансконтейнеру" обсуждать отказались.

"Логопер", как пояснили изданию в компании, транспортно-логистический 3PL-оператор, специализирующийся на организации контейнерных поездов. В основном возит грузы в Москву, где располагает терминалом "Ховрино", из портов Северо-Запада (Рига, Таллин, Усть-Луга, Санкт-Петербург), Дальнего Востока и Китая. По данным kartoteka.ru, ООО подконтрольно Александру Кахидзе, миноритарные доли у гендиректора Юрия Лопусова и Ааре Каарма, отмечает газета.

Об интересе к 50% "Трансконтейнера" уже заявляли ряд компаний, в том числе группа "Сумма", "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL) и группа "Дело" Сергея Шишкарева.

Источники газеты на рынке полагают, что в итоге CMA CGM примкнет к более крупному российскому игроку. Один из собеседников издания отмечает, что у французской компании "тесные отношения" с Fesco, в том числе есть совместный продукт на Дальнем Востоке, другой считает, что CMA CGM примкнет к UCL Holding.