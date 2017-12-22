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Авиакомпания Flydubai и Boeing подписали соглашение на поставку 175 самолетов

Интервью
Компании / Индустрия

ДУБАЙ, 22 дек - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Flydubai подписала соглашение с американским концерном Boeing на поставку 175 самолетов с правом на покупку дополнительно 50 лайнеров такого же типа общей стоимостью 27 миллиардов долларов, сообщает издание Arabian Business.

О достигнутом соглашении было заявлено во время авиашоу в Дубае в ноябре этого года. Соглашение включает твердый контракт на поставку 175 самолетов Boeing 737 MAX плюс опцион еще на 50 лайнеров данного семейства.

"Это самый крупный заказ в нашей восьмилетней истории и наш третий заказ у Boeing, чьи самолеты дали нам возможность перевезти 44 миллиона пассажиров с тех пор, как мы начали полеты", - заявил исполнительный директор авиакомпании Гайт аль-Гайт (Ghaith Al Ghaith).

По твердому контракту закупается порядка 50 самолетов Boeing 737 MAX 10 (максимальная вместимость - 230 пассажиров), остальные - Boeing 737 MAX 8 (до 200 пассажиров) и Boeing 737 MAX 9 (до 220 пассажиров).

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