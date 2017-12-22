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В Японии начались обыски в офисе Nissan


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Представители Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии ведут обыск в главном офисе автомобильного концерна Nissan, который расположен в городе Иокогама, пишет в пятницу агентство Kyodo.

По данным агентства, обыски проходят в ходе расследования, которое было начато после разгоревшегося минувшей осенью скандала вокруг неквалифицированности рабочих, проводящих тестировапние безопасности продукции на предприятии.

Ведомоство предполагает, что в результате данной проверки будет установлено, насколько достоверными были предоставленные концерном данные о масштабах нарушений в Nissan.

Напомним, что в середине октября текущего года Nissan приостановил производство машин для внутреннего рынка Японии. Из-за разбирательства бренд отозвал внутри страны около 1,2 млн автомобилей, позднее объявили об отзыве еще 38 тысяч машин. Обыски были проведены ранее на двух заводах концерна - в префектурах Киото и Тотиги.

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