Приставы арестовали 23 самолета "ЧелАвиа" из-за долгов в 13,2 млн руб

ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек - ПРАЙМ. Челябинские приставы арестовали 23 самолета и 7 автомобилей авиакомпании "ЧелАвиа" за долг в 13,2 миллиона рублей, сообщила в четверг пресс-служба управления ФССП по региону.

"Судебными приставами… арестовано имущество ООО "Авиационная компания ЧелАвиа" - должника по исполнительному производству о взыскании 13,2 миллиона рублей. Взыскатель – организация, которая находится в состоянии ликвидации, но за ней числится долг по зарплате – более 26 миллионов рублей. Всего было арестовано 30 объектов – 23 легкомоторных воздушных судна и 7 единиц автотранспорта, все без права пользования", - говорится в сообщении.

Часть самолетов была неисправна, их приставы предварительно оценили в 200 тысяч рублей, исправные - в 500 тысяч рублей каждый самолет, также были изъяты свидетельства о регистрации крылатых машин, уточняется в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что исполнительное производство в отношении авиакомпании возбуждено в сентябре 2017 года, после этого были заблокированы счета организации, а воздушные суда, чью принадлежность организации-должнику подтвердила Росавиация, попали под запрет регистрационных действий.