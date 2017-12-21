FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФОМ: Стабильное функционирование пригородного ж/д комплекса важно для развития страны


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Стабильное функционирование пригородного железнодорожного комплекса важно для социально-экономического развития страны и регионов, посчитали эксперты, опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). Электрички обеспечивают высокую мобильность рабочей силы, связывают населенные пункты в общую транспортную сеть. 

Власти в регионах не должны рассматривать электрички как социальную обузу, ведь субсидии и дотации на данный вид транспорта окупаются, в том числе, за счет роста налоговых поступлений от маятниковой трудовой миграции и других прямых и синергетических эффектов, указано в исследовании. 

В целях развития пригородного транспорта необходимо реализовать меры долгосрочной государственной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу, в том числе методику расчета тарифов для населения и ставок на аренду и обслуживание поездов, принятие нового закона об организации регулярных пассажирских перевозок, с включением в него новых наработок в части создания эффективных отношений между государством и бизнесом, делают вывод эксперты. Кроме того, важна консолидированная позиция федеральных и региональных властей, РЖД и пригородных пассажирских компаний в решении задач отрасли.

Между тем к 2020 году нехватка вагонов в России может составить более 1400 единиц, если не предпринять срочных мер, указывают эксперты ФОМ. Одним из вариантов решения задачи обновления подвижного состава они видят реализацию специальной государственной программы с участием федерального бюджета, регионов, РЖД и региональных пригородных пассажирских компаний (ППК). По оценке экспертов, сегодня развитие ряда ППК затруднено по ряду причин, одна из которых заключается в разногласии между регионами и ППК по поводу компенсации выпадающих доходов, ситуация осложняется тем, что в отношении дотационных регионов не сформирован механизм трансфертов из центра на эти цели.

Вместе с тем, есть и позитивные примеры долгосрочного сотрудничества перевозчиков и регионов – например, в сфере действия Московского транспортного узла электрички Центральной пригородной пассажирской компании, заключив долгосрочные договора с Москвой и Московской областью, успешно конкурируют с другими видами транспорта. Идет системное обновление подвижного состава, вводятся в эксплуатацию современные электропоезда повышенной комфортности, внедряют новые цифровые услуги (включая бесплатный интернет), современные IT способы оплаты проезда, удобный график движения, ведется борьба с вандализмом, безбилетным проездом и иными правонарушениями. Эксперты, опрошенные ФОМ, считают, что пример Московского транспортного узла и ЦППК может стать моделью для других регионов страны в развитии пригородного пассажирского сообщения.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ