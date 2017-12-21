ФОМ: Стабильное функционирование пригородного ж/д комплекса важно для развития страны

МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Стабильное функционирование пригородного железнодорожного комплекса важно для социально-экономического развития страны и регионов, посчитали эксперты, опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). Электрички обеспечивают высокую мобильность рабочей силы, связывают населенные пункты в общую транспортную сеть.

Власти в регионах не должны рассматривать электрички как социальную обузу, ведь субсидии и дотации на данный вид транспорта окупаются, в том числе, за счет роста налоговых поступлений от маятниковой трудовой миграции и других прямых и синергетических эффектов, указано в исследовании.

В целях развития пригородного транспорта необходимо реализовать меры долгосрочной государственной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу, в том числе методику расчета тарифов для населения и ставок на аренду и обслуживание поездов, принятие нового закона об организации регулярных пассажирских перевозок, с включением в него новых наработок в части создания эффективных отношений между государством и бизнесом, делают вывод эксперты. Кроме того, важна консолидированная позиция федеральных и региональных властей, РЖД и пригородных пассажирских компаний в решении задач отрасли.

Между тем к 2020 году нехватка вагонов в России может составить более 1400 единиц, если не предпринять срочных мер, указывают эксперты ФОМ. Одним из вариантов решения задачи обновления подвижного состава они видят реализацию специальной государственной программы с участием федерального бюджета, регионов, РЖД и региональных пригородных пассажирских компаний (ППК). По оценке экспертов, сегодня развитие ряда ППК затруднено по ряду причин, одна из которых заключается в разногласии между регионами и ППК по поводу компенсации выпадающих доходов, ситуация осложняется тем, что в отношении дотационных регионов не сформирован механизм трансфертов из центра на эти цели.

Вместе с тем, есть и позитивные примеры долгосрочного сотрудничества перевозчиков и регионов – например, в сфере действия Московского транспортного узла электрички Центральной пригородной пассажирской компании, заключив долгосрочные договора с Москвой и Московской областью, успешно конкурируют с другими видами транспорта. Идет системное обновление подвижного состава, вводятся в эксплуатацию современные электропоезда повышенной комфортности, внедряют новые цифровые услуги (включая бесплатный интернет), современные IT способы оплаты проезда, удобный график движения, ведется борьба с вандализмом, безбилетным проездом и иными правонарушениями. Эксперты, опрошенные ФОМ, считают, что пример Московского транспортного узла и ЦППК может стать моделью для других регионов страны в развитии пригородного пассажирского сообщения.