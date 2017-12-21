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УАЗ планирует увеличить экспорт в 2018 г до 8 тыс автомобилей


Компании / Индустрия / Транспорт

САМАРА, 21 дек - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод UAZA в 2018 году планирует увеличить экспорт до 8 тысяч автомобилей в год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В планах завода – удвоить объемы экспорта до 8 тысяч автомобилей и продолжить развитие продуктовой линейки. Также УАЗ продолжает модернизировать производство и работает над улучшением качества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, по итогам работы за 11 месяцев с конвейера сошло более 43 тысяч автомобилей. Как сообщил губернатора региона Сергей Морозов, за этот период УАЗ отгрузил продукцию на сумму свыше 25,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод планирует экспортировать в 2017 году не менее семи тысяч автомобилей, а к 2020 году нарастить экспорт до 20 тысяч машин в год (30% от общих продаж). В 2016 году завод экспортировал около 3,5 тысячи машин. Также сообщалось, что продажи УАЗа в 2016 году в РФ, по данным АЕБ, выросли на 1% по сравнению с 2015 годом и составили 48,848 тысячи автомобилей.

Ульяновский автомобильный завод - производитель полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 100 тысяч автомобилей в год. Завод входит в группу Sollers.

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