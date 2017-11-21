"Камаз" в 2018 г намерен получить 1,6 млрд руб чистой прибыли

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Камаз" KMAZ в 2018 году намерен получить 1,586 миллиарда рулей чистой прибыли при выручке в 171,3 миллиарда рублей, сообщает компания в четверг.

"Совет директоров рассмотрел итоги работы группы организаций ПАО "Камаз" за десять месяцев 2017 года и утвердил бизнес-план на 2018 год. В соответствии с ним компания намерена реализовать в следующем году 43,1 тысячи автомобилей, из них 37 тысяч автомобилей будут реализованы на российском рынке, 6,1 тысячи — на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1,586 миллиарда рублей при выручке 171,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 15 декабря, в корпоративном издании "Вести Камаза" сообщалось, что компания планирует в 2018 году выпустить 43 тысячи грузовых автомобилей.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).