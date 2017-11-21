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"Аэрофлот" временно отказался от идеи стать лучшей авиакомпанией Европы


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT приостановил реализацию программы "Лучшие в Европе", сообщил замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

"Мы планировали запускать программу "Лучшие в Европе" - это трехлетний проект, который был одобрен советом директоров в 2017 году. У нас был разработан план-график. Все было очень серьезно: был проектный офис, определены бюджеты, и мы начали реализовывать этот проект в этом году", - сказал он в ходе выступления на Дне инвестора и аналитика "Аэрофлота".

"Мы не то, чтобы отказались от этого проекта навсегда - мы его приостановили", - заявил Курмашов. По его словам, "это делается не только в воздухе, но еще и на земле".

Авиакомпания в апреле 2016 года получила четыре звезды от консалтинговой компании Skytrax. Позже гендиректор Виталий Савельев говорил о том, что "Аэрофлот" стремится получить пять звезд.

Всего в мире 10 авиакомпаний-обладателей "пяти звезд" Skytrax. Из них единственная европейская - Lufthansa.

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