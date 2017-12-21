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BMW нацелена к концу 2019 года в сумме продать 500 тысяч электромобилей


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Гендиректор BMW AG Харальд Крюгер заявил, что компания поставила себе целью к концу 2019 года добиться роста общего объема продаж электромобилей и гибридных машин до 500 000 единиц. Об этом сообщил немецкий деловой еженедельник Wirtschaftswoche.

Как заметил Крюгер, на данный момент баварский автопроизводитель в сумме продал более 200 000 электрифицированных машин.

По его словам, в 2018 году BMW будет нацелена на рост продаж электрифицированных машин на средний двузначный процент. Как он добавил, цель по росту на 20% недостаточно амбициозна, сообщает Dow Jones.

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