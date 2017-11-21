"Алроса" снизила ориентир по капзатратам на 2018 г до 32 млрд руб

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" утвердил бюджет на 2018 год, согласно которому капитальные вложения в 2018 году запланированы на уровне 32 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Капитальные вложения включают инвестиции в развитие действующих стратегических алмазодобывающих проектов, в том числе увеличение производства на подземном руднике "Удачный", завершение работ по строительству объектов инфраструктуры Верхне-Мунского месторождения, строительство карьера трубки "Заря", а также в поддержание достигнутых объемов производства, в том числе на подземных рудниках "Интернациональный" и "Айхал".

В ноябре руководство "Алросы" ALRS сообщало, что по итогам 2018 года капитальные вложения, согласно предварительной оценке, могут оказаться на уровне около 38 миллиардов рублей, без учета трат на восстановление аварийного рудника "Мир" в Якутии. Ориентир по capex на 2017 год составляет примерно 32 миллиарда рублей.

"Утвержденный набсоветом бюджет на 2018 год предусматривает сохранение финансовых показателей на стабильном уровне, несмотря на временное выбытие рудника "Мир" из периметра производственных активов. Основной фокус будет направлен на повышение эффективности, контроль издержек и реализацию непрофильных активов. "Алроса" продолжает генерировать значительный уровень свободного денежного потока, приоритетными направлениями расходования которого являются выплата дивидендов и погашение долга", – приведены в сообщении слова вице-президента по экономике и финансам "Алросы" Алексея Филипповского.

ДОБЫЧА, ПРОДАЖИ, ЗАТРАТЫ

"Алроса" ожидает, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов. Планируется, что уровень реализации компании в следующем году будет поддержан продажей алмазов из ранее накопленных остатков, улучшением ассортимента и, как следствие, увеличением средних цен ювелирных алмазов к динамике 2017 года.

Объем производства алмазов "Алросы" на 2018 год запланирован на уровне 36,6 миллиона карат. Данный показатель учитывает увеличение добычи на стратегических алмазодобывающих проектах: подземном руднике "Удачный" - с 1,6 до 3,9 миллиона карат, "Севералмаз" – с 2,4 до 3,3 миллиона карат.

"Алроса" реализует комплексную программу по управлению издержками и повышению эффективности, проводит мероприятия по снижению оборотного капитала за счет сокращения дебиторской задолженности, нормирования остатков материальных средств и сокращения остатков готовой продукции. В результате компания не ожидает роста затрат в 2018 году. Дополнительно они могут быть снижены за счет реализации непрофильных газовых активов, проведение конкурентной процедуры продажи которых ожидается в первом квартале 2018 года, отмечается в сообщении.